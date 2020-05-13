茶區域品牌 安溪鐵觀音5連霸

目前正值安溪鐵觀音春茶採摘、上市的黃金時節，中國產茶大縣、名茶鐵觀音發源地福建省安溪縣的茶園茶農、茶企茶市一派繁忙。

中新社報導，安溪鐵觀音最大的特點是觀音韻、蘭花香，好喝又健康，被稱作能喝的香水和天然的保健品。新冠肺炎疫情下，安溪縣代縣長吳毓舟化身網絡直播帶貨達人，為全球網友傾情推介安溪鐵觀音，助力安溪春茶產銷全面復甦。

5月10日舉行的2020中國品牌價值評價信息發佈會上，安溪鐵觀音從800多個品牌中脫穎而出，以1426.86億元人民幣位列區域品牌（地理標誌產品）價值第一，同時連續第五年名列全國茶葉類區域品牌價值第一。

安溪鐵觀音進行了一系列整合創新。在舉源茶葉專業合作社，任何一盒茶葉，用手機掃描二維碼，商品編號、茶園管理項目、採摘日期、上架時間和農殘檢測報告等一應俱全。

「這樣的農事紀錄，我們堅持好幾年了」。該合作社負責人劉金龍說，手機一掃，從茶園到茶杯，每一泡茶的「前世今生」都一目瞭然。

2011年起，安溪在全國首創縣域農資監管與物流追蹤平台，全縣400多個農資網點實行聯網。安溪縣供銷社相關負責人說，通過實施茶園信息化、數據化監管模式，構建起「從茶園到茶杯」的質量安全可追溯體系。

安溪縣每年出產鐵觀音僅5萬噸左右。而非安溪產鐵觀音的數量遠大於此，卻貼上安溪鐵觀音牌子對外銷售，讓廣大消費者真假難辨。為維護品牌聲譽，安溪嚴格地理標誌認證使用，並成立了打假小組，深入各地打假。

目前，安溪鐵觀音已在歐盟、俄羅斯、日本等46個國家和地區完成國際商標註册，成功入選「中歐100+100」地理標誌產品互認互保產品清單，打造「中國海絲茶品牌」。

一系列的努力，使得安溪鐵觀音的知名度、美譽度和影響力與日俱增，並最終登上區域品牌價值榜首。如今的安溪茶業，已從「一葉」延伸至「百業」：品牌價值成為安溪茶業高質量發展新引擎，茶產業的發展，亦帶動了茶旅遊、茶科研、茶創意、茶教育等產業蓬勃發展。