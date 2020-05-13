陸主題樂園 418家重開迎賓

停業3個多月後，上海迪士尼樂園11日正式重啟。這是新冠肺炎疫情關閉後，全球首家重新開門迎客的迪士尼樂園。中國國內主題樂園正在加速恢復步伐，訂票量也隨之上漲。去哪兒網數據顯示，截至11日，平台已經重開的主題樂園達到418個，重開比率達到30%。

新華社報導，4月30日，廣州長隆旅遊度假區與珠海橫琴長隆國際海洋度假區部分園區恢復開放。5月1日，北京歡樂谷恢復開放。全國主題樂園恢復營業時間晚於文化古跡、城市觀光、動植物園等其他類別景區。

去哪兒網數據顯示，在剛過去的周末，搜索量較「五一」假期增長超3倍。北京歡樂谷、珠海長隆國際海洋度假區、青島海昌極地海洋公園、七彩雲南歡樂世界、大連老虎灘海洋公園、蘇州華誼兄弟電影世界等主題樂園成為搜索量較高的主題樂園。

去哪兒網總裁勾志鵬表示，受「迪士尼效應」影響，全國各個主題樂園將加快「重啟」的腳步，5月、6月將迎來主題樂園復工復產的高峰，在此影響下，即將到來的端午節小長假、暑期將幫助主題樂園實現快速回暖。不過，當前控流、限量開放仍是樂園經營的重點，目前各大主題公園的入園人數均實行嚴格的限流措施，需要出遊的遊客最好能夠提前購票，以免造成出行不便。