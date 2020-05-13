吉林借港出海戰略 開通兩條航線

吉林省琿春市航務局表示，琿春-扎魯比諾-青島航線11日實現首航。至此，吉林借港出海戰略已打造出兩條內貿貨物跨境運輸航線。

中新社報導，中國海關總署今年1月批復山東青島港為吉林內貿貨物跨境運輸目的地港。此次發往青島港的1500噸玉米經琿春鐵路口岸出境，在俄羅斯扎魯比諾港啟航。6月上旬，首航船隻將裝載220標箱銅精粉返航。

琿春市航務局副局長張亮表示，該航線的開通是吉魯兩省深化合作的重要載體，有利於吉林加速融入環渤海經濟圈，對於促進東北地區與山東半島經濟貿易往來具有深遠意義。 吉林琿春近海不臨海。多年來，吉林省以琿春為前沿，與俄羅斯扎魯比諾港開展合作，打通經該港口的航線。早前開通的琿春-扎魯比諾-寧波航線是吉林第一條內貿貨物跨境運輸航線。

目前，琿春-扎魯比諾-寧波航線已運行6個航次。2020年，該航線計畫運行20個航次，運輸貨物8000標箱，貨運量將達20萬噸以上。

「北糧南運」是這兩條航線的重要業務。吉林的玉米等大宗物資向外運輸的同時，東南沿海輕工產品及山東的化肥、啤酒、銅精礦等貨物也運輸至吉林，形成了優勢互補、互利共贏。