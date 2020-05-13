徽菜雲端GO 數萬食客線上點菜

「皖美徽菜雲端GO」2020安徽省美食雲展消費促進月活動10日啟動。該活動遴選安徽省16地市127個優質餐飲品牌，推出數百個精選菜肴展示。

中新社報導，徽菜是中國八大菜系之一，以古徽州菜肴為代表，由皖南、沿江、皖中、沿淮、皖北五大風味構成，歷史悠久。本次活動將對大量徽菜名菜進行推介，展示徽菜烹飪技藝，講述徽菜背後故事。

「徽商臭鱖魚、徽州毛豆腐、李鴻章大雜燴……」當日下午，安徽合肥茉莉餐廳、徽宴樓等5家餐飲企業進行了五個小時的線上直播，伴隨著超值優惠券的秒殺，數萬食客開啟線上狂歡。

安徽省商務廳副廳長喬興力說，通過舉辦活動，促進餐飲企業增加客流量、擴大銷售量，提升餐飲企業發展信心。同時，利用雲平台展示，有利於提升安徽餐飲品牌的知名度，增強徽菜的影響力和競爭力，加快安徽餐飲產業提檔升級

餐飲消費是安徽消費增長的重要拉動力之一，占安徽社會消費品零售額比重達11%。疫情發生以來，餐飲行業受衝擊嚴重，一季度該省餐飲業收入同比下降41.2%。

安徽省餐飲行業協會秘書長鄭德貴表示，新冠肺炎疫情暴發以來，餐飲及其上下游產業受到較大影響，提振消費信心、促進消費回補成當務之急。

合肥茉莉餐廳董事長王惠表示，目前經營有了明顯的提升，消費券給了他很大啟發，那就是向線上多平台的數字化運營傾斜。該活動由安徽省商務廳主辦，從5月10日起，持續開展一個月。