防疫措施太嚴格？杭州一大學生為離校 竟從河道游走

疑似因為學校防疫措施過於嚴格，留校學生無特殊狀況不得外出，杭州師範大學一名學生日前從學校河道游泳離校，引發關注。

澎湃新聞報導，網傳影片顯示，一名學生在學校河道旁先將黑色的包裹扔到河對岸，隨後跳入河中，游到了對岸後再撿起包裹出校。

對此，杭州師範大學官方微博表示，10日下午，倉前校區有人擅自通過學校河道離校，經核查系本校學生，已經返校。學院已對學生開展批評教育，並按相關條例處理。

學校還稱，自4月28日學生返校以來，學校防控辦已正常審批1700人次出入校園。如同學有出入學校正當需要，可填寫相應審批流程，通過校門出入。5月9日，校方官網消息稱，截至9日19時，返校學生已經突破1.2萬。

由於在學校官網介紹中表示，該校沒有圍牆（有護校河）。有網友評論道，「終於理解了『好的大學沒有圍牆』這句話」。