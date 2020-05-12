中國研究：酒量與族群基因相關 北方比南方能喝

一項針對涵蓋中國大陸7大地區與10族的基因調查指出，酒量與基因息息相關，北方人酒量勝過南方人，其中，藏族、蒙古族、彝族人和河南人最能喝，福建和廣東人則最不勝酒力。

據澎湃新聞報導，4月30日，瑞金醫院內分泌科領銜的中國代謝解析計畫（ChinaMAP）聯盟與中國全境29家研究機構和醫院，針對超過1萬人的基因完成的系統性分析，刊登在中科院上海生命科學研究院發行的刊物Cell Research。

研究發現，酒精代謝能力與基因息息相關，大體而言中國大陸北方族群酒量勝過南方人。藏族、蒙古族、彝族人和河南人最能喝，山東人酒量並不突出，福建人和廣東人殿後。

ChinaMAP證實，導致喝酒臉紅和酒精代謝能力差的乙醛脫氫酶2基因rs671變異是東亞人種的特性，而rs671變異也是誘發食管癌發生的重要風險因素，所以喝酒臉紅應少喝酒。

至於代謝性疾病，特別是Ⅱ型糖尿病和肥胖，已成為中國和全球發病率最高的重大慢性疾病。但是，歐洲人群中最顯著的Ⅱ型糖尿病遺傳風險TCF7L2基因變異（如rs7903146）在中國人之中不常見，可見在代謝特徵和疾病研究中，僅參考和驗證歐美人的檢測結果是不夠的。

這項研究涵蓋中國7大地理區域，包括人口排名前10的漢族、壯族、回族、滿族、苗族、彝族、藏族和蒙古族，發現漢族可顯著分為北方漢族、西北漢族、東部漢族、中部漢族、南方漢族、東南漢族、和嶺南漢族共7個亞群，其中滿族和北方漢族相近，回族和西北、北方漢族相近。

若與全世界其他人種相比，中國人的遺傳特徵與歐洲、非洲、南亞和拉丁美洲人種之間存在著巨大差異，與非洲人種差距最大，而與東亞人種非常相似。研究者在成分分析中發現，日本人種與中國北方漢族人種聚類完全重疊。

這項有關於基因的研究結果，有助於預防重大慢性疾病，強化個體化健康管理和公共衛生決策。

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