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大陸快舟一號甲火箭「一箭雙星」發射兩顆「行雲」衛星

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
12日上午，快舟一號甲火箭發射瞬間。（中新網）
12日上午，快舟一號甲火箭發射瞬間。（中新網）

5月12日9時16分，中國大陸在酒泉衛星發射中心用快舟一號甲運載火箭，以「一箭雙星」方式，將「行雲二號」01星和「行雲二號」02星兩顆衛星送入預定軌道。

據新華社報導，此次發射的「行雲二號」01星和02星由航天行雲科技有限公司研製，將在軌開展天基物聯網通信技術、星間激光通信技術以及低成本商業衛星平台技術的驗證，並初步開展物聯網示範應用。

快舟一號甲運載火箭是大陸中國航天科工集團有限公司航天三江集團，所屬航天科工火箭技術有限公司研製的一款小型固體運載火箭，採用國際通用接口，主要為低軌小衛星提供發射服務，具有入軌精度高、準備周期短、發射成本低等特點。此次是快舟一號甲運載火箭第9次執行發射任務。

「行雲二號」01星和02星的成功發射，標誌着中國航天科工集團有限公司「五雲一車」系列商業航天工程取得又一重大進展，作為中國航天科工天基物聯網星座的首發星——「行雲二號」正式展開在軌技術驗證和應用測試。

據介紹，「行雲工程」計劃在2023年前後建成由80顆低軌通信衛星組成的天基物聯網星座，以解決目前地面物聯網業務因蜂窩通信網絡覆蓋率嚴重不足而導致「通信盲區」難題，實現真正的全球萬物互聯。

這次發射，是快舟火箭和「行雲衛星」首次「合體」。為確保發射任務順利推進，航天三江克服新冠肺炎疫情帶來的挑戰，特地將此次發射的「行雲二號」01衛星命名為「行雲武漢號」。

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