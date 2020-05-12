無人拖拉機 開進吉林省農田

眼下正值中國東北鄉村播種時節。在吉林省榆樹市泗河鎮雙榆村，拓野農機專業合作社的一輛無人駕駛拖拉機牽引著聯合整地機在田裡耕作。合作社通過使用無人駕駛拖拉機，不僅節省人力，還降低糧食損耗，提高了耕作效率和效益。

新華社報導，這輛拖拉機安裝自動駕駛系統，方向盤右側屏幕顯示著規劃好的行走路線。只見方向盤自動調整前進方向。後面的聯合整地機埋茬、旋耕、起壟、施肥一氣呵成。

拓野農機專業合作社負責人李立新表示，拖拉機上裝有傳感器，自動駕駛系統連接方向盤上的電機，通過北斗導航系統控制拖拉機行進的路線。

拖拉機走過，60多公分寬的田壟筆直地向遠方延伸。李立新說，人工開拖拉機很難保持壟距不變，秋收時會影響玉米收割，增加糧食損耗。「無人駕駛拖拉機行進路線筆直，保持壟距不變，實現精準播種，秋收時一公頃地能減少1000斤玉米損耗。」

用上了這套系統，合作社人力成本降低，種地效益也提高了。「過去為了搶農時，每天三個農機手輪班幹，現在一個農機手就行，晚上農機也能進地。」李立新說。

榆樹市是中國的產糧大市。這幾年，當地農業機械化不斷提高，免耕播種機、無人噴藥機、籽粒收割機等眾多大型智能化農機不斷得到應用，覆蓋糧食從種到收的整個流程。

一大片農田裡，只看到一台農機和兩個農民。一個農民負責操控拖拉機，一個農民負責搬運化肥。拓野農機專業合作社流轉、代耕和託管的近800公頃土地，一周就能種完。

中國農業機械的普及應用，大大提高了農業生產效率。在農業大省吉林，農作物耕種收綜合機械化率接近90%，保障了糧食作物的高效種植。