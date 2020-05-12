和若鐵路鋪軌 塔里木盆地環線

中國鐵建股份有限公司表示，10日隨著一組25米軌排緩緩落下，和田若羌鐵路建設正式進入鋪軌階段，標誌著新疆環塔里木盆地鐵路建設取得重大進展。

新華社報導，和若鐵路位於新疆和田地區和巴音郭楞蒙古自治州境內，是南疆通往內地便捷通道的重要組成部分。線路全長825.476公里，從南疆鐵路和田站引出，途經和田、洛浦、策勒、于田、民豐、且末、若羌七縣市，最終與格（爾木）庫（爾勒）鐵路在若羌站交會，形成環塔里木盆地鐵路環線。

參與鋪軌建設的中鐵十四局和若鐵路項目負責人張剛表示，和若鐵路位於塔克拉瑪干沙漠南緣，鐵路沿線風沙天氣居多且晝夜溫差大，建設所需軌料運輸距離長達700多公里，給施工建設帶來挑戰。

面對自然環境惡劣，施工現場資源較匱乏等困難，為確保鋪軌施工順利推進，張剛表示，施工單位調集沙漠施工經驗豐富的相關人員，實行24小時輪班制，以確保實現平均每天鋪軌不低於2公里的目標。

新疆和若鐵路有限責任公司董事長王盡忠表示，和若鐵路建成之後將成為新疆東西向的第三條交通大動脈。和田地區各族群眾可以通過若羌經格庫鐵路出疆，不必再繞道烏魯木齊，出疆路程可縮短1000多公里。