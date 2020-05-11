教授刁難畢業論文？ 女研究生跳樓亡

網路上一名自稱中國傳媒大學動畫與數字藝術學院碩士黃靜怡家屬的微博用戶「@嘻嘻哈哈呵呵呼呼」9日發文稱，因薛姓導師不同意送審畢業論文，致黃靜怡精神崩潰自殺。該校10日發表聲明，對黃靜怡不幸墜樓身亡深感惋惜，已配合學校相關部門，啟動了對此事的核查工作。會針對家屬提出的情況，認真、負責地了解、核實，回應各方關切。

綜合媒體報導，微博用戶「@嘻嘻哈哈呵呵呼呼」發文稱，由於黃靜怡與導師因意見不和，導師未予開題報告簽字，於是黃輾轉於其他老師處順利通過開題報告。隨著論文的完成，該導師惡意刁難，給出修改意見後，姐姐晝夜未眠修訂論文，該導師看都沒看，只換來一句「你在敷衍我」，而學校制度規定只要沒有導師簽字就無法通過論文，期間姐姐曾苦苦哀求導師，但導師不理不睬。

之後黃逐漸精神失常，出現幻覺、幻聽等現象，於4月30日前往醫院就診，醫生當即要求住院。家人後來將其接回家中，本來準備前往醫院複查，但不幸的是，黃選擇跳樓結束年僅26歲的生命。

對於這起不幸事件，有網友表示，「有辱師德，教學要求再嚴格但品質低劣枉為師，不配『育人』二字」 「希望學校公開透明的徹查到底，給受害者的家人及即將考入傳媒大學的學生一個交代」。

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