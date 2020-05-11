不爽重炒 廚師朝鍋裡吐菸頭…網友：再也不去了

西安市一家蘇福記餐廳近日被爆出「食客要求菜品重做，結果廚師向炒菜鍋裡吐口水」事件，有媒體就此事向該蘇福記門店求證，得到工作人員「不知情」的回應。

新京報報導，鄭姓男子日前赴西安市城南城市立方5樓的蘇福記用餐，他們給孩子點了一道燴菜，上菜後因覺得味道比較重，打算再點一道菜。「服務員說味道重了的話，讓廚師重新做。過了一會兒，重新上了一份燴菜，正吃著，卻發現裡面有個菸頭。」鄭男說。

服務員解釋可能是不小心掉進去的，可以退掉。但鄭男表示質疑，查看監控竟有驚人發現。

據報導，監控畫面顯示，4位廚師中，左側第二位廚師確實出現了低頭，並有疑似朝著炒鍋內吐口水動作。而且在監控畫面顯示的炒菜過程中，該廚師並未佩戴口罩。

這一監控畫面曝光後，網友炸鍋了，有人說，「再也不去了！」、「之前吃過幾次覺得味道還可以，經過這件事，再也不會去了！」、「不瞎的人都能看出來是吐在鍋裡了！」

但據當地媒體的報導，該菜館工作人員開始的解釋是，吐在了鍋沿，沒吐到鍋裡。而當事廚師姓王，今年22歲，他表示由於最近犯了咽炎，聞到油煙味不舒服，就吐了口水，但「吐在了地上」。

對此，城市立方文化體育綜合體方面表態說，對於媒體報導商場蘇福記餐廳發生食品衛生安全投訴一事，他們第一時間對該商戶進行了嚴肅處理，責令其停業整頓，並對當事廚師進行嚴肅處理。同時對於發生此事我們表示深深的歉意。

據悉，陝西蘇福記酒店管理集團有限公司成立於2010年，經營範圍除了餐飲服務、餐飲管理外，還涉及食品銷售、酒店管理和物業管理等。「蘇福記」在西安約有32家分店。