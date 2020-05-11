張家界發現「天坑心湖」 網友驚呼「好美、好夢幻」

浙江街頭日前出現驚人一幕，一名18歲女子竟然在大街上「跌出」孩子。有現場民眾稱，當時女子在大街上雙腿分開表情痛苦，突然一個孩子從她雙腿間掉下，熱心人即上前協助用毛毯包起男嬰，這時孩子的臍帶還連着母體，等待救護車趕至。影片看得許多網民傻眼，大讚路人熱心幫忙，又笑言：「年輕人生孩子都比我拉屎容易。」

2020-05-11 11:52