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張家界發現「天坑心湖」 網友驚呼「好美、好夢幻」
張家界市永定區「百里畫廊」茅岩河風景區日前發現一處罕見的地質景觀「「天坑心湖」，在網上引起熱烈討論，張家界茅岩河景區也發給「心湖」發現者周建鑫2萬元獎勵。
瀟湘晨報報導，周建鑫在3月中旬茅岩河畔航拍採風發現一個心型天坑，周建鑫透過自己的抖音帳號「張家界周建鑫航拍」首次發布茅岩河愛心湖航拍視頻，後成為抖音熱點話題，心形湖泊走入網友視野，網友們驚呼「好美」、「夢幻」。
據初步測量，整個天坑深度約200米，湖面面積超過200平方米，湖水四季恆溫，碧綠清澈。從空中俯瞰，天坑湖泊酷似「心」型，因此被當地人稱為「天坑心湖」。張家界準備將「心湖」打造成張家界西線旅遊產業的新爆點，還發起為「愛心湖」六萬獎金全球徵名的活動。
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