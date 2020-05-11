17架無人機飛行表演時全墜毀 競爭對手公司幹的！

今年「五一」期間，四川蜀南文旅集團公司通過招標，邀請到成都一家文化傳播公司，在宜賓合江門廣場進行無人機表演，為成都市民節日助興。沒想到在表演過程中，17架無人機先後墜毀，損失達18.7萬元人民幣（約新台幣80萬元）。

據新華社報導，宜賓翠屏警方調查後發現，導致無人機紛紛墜毀的原因，居然是該成都公司的競爭對手公司的副總經理詹某，擅自安排手下人動用無人機干擾設備，將正在表演的無人機全部「擊落」。目前，四名嫌疑人已被公安機關依法刑事拘留。

5月10日，宜賓市翠屏區警方表示，5月3日上午，成都某文化傳媒公司負責人劉某某報案，聲稱5月2日晚在宜賓城區合江門廣場進行無人機表演時，懷疑有人搞破壞，致使17架無人機墜毀，損失慘重。「關鍵是5月3號晚上，還有一場飛行表演，如果無人機墜毀傷人，後果不堪設想。」接到報警後，翠屏警方高度重視。翠屏區公安分局刑警大隊中心城區中隊第一時間趕赴事發現場，針對「無人機墜毀」案展開全面調查。

通過對案件分析研判，警方了解到宜賓市範圍內唯一一家有條件生產研發無人機、無人機反制設備的公司係一家名為「四川某某智控科技有限公司」的企業。據了解，該公司曾參與過該次無人機表演項目的競標。辦案民警調閱了該公司周邊案發時間段監控視頻，證實當日確實有兩名員工攜帶反制設備離開公司。由此，警方認定該公司的工作人員具有重大嫌疑。

5月3日晚，吳某某（男，19歲，敘州區人）、郭某（男，35歲，翠屏區人）、伍某某（男，33歲，翠屏區人）三名嫌疑人員投案，對使用無人機反制設備干擾合江門廣場無人機表演的犯罪事實供認不諱，並交代出幕後指使人為詹某（男，35歲，翠屏區人）。5月6日上午9時許，嫌疑人詹某投案。

據翠屏警方指出，犯罪嫌疑人詹某係「四川某某智控科技有限公司」副總經理，在競標前，詹某對競標成功有著很大的把握。但結果卻事與願違，來自成都的公司因報價更低而中標。詹某不滿成都公司在競爭該表演項目時報價太低，心存嫉恨。2020年4月29日，詹某秘密將員工吳某某、郭某叫至公司會議室，交代二人於5月2日晚「成都公司」在合江門廣場飛行表演時，帶上無人機反制設備到宜賓市白塔山對無人機進行干擾，遂導致成都公司17架無人機墜落毀損。