12歲記者「和你唱」港警帶署斥「非法童工」

昨日尖沙咀海港城「和你sing」期間，兩名報稱為「深學媒體」學生記者的中學生在場採訪，其中一名12歲男生被警員指罵為「非法童工」，兩人一度被帶返警署。12歲陸同學稱尊重記者，想參與其中，其母就說不反對兒子體驗記者工作，但今次後暫不容許他出去。

明報報導，「深學媒體」昨晚發聲明，稱該媒體記者為大專生及中學生，作義務採訪，該兩名記者不受勞工條例規管，不符合非法勞工的指控，認為警方行為完全干預採訪，「嚴重地影響新聞自由」，「向警方提出干涉」。據該媒體facebook簡介，今年2月由8個不同中學學生組成，「以持平態度報導新聞」，早前也曾採訪太古廣場「和你din」。警方稱警員考慮12歲陸同學及16歲姓謝少女安全，將他們帶回警署，並沒拘捕，也聯絡其監護人把他們帶走。

報導指出，陸同學離開警署後表示，當時無喊口號或參與示威，只在場採訪，屬義務性質，自己非首次採訪。他說「我幾尊重記者，示威現場係辛苦，畀警員咁樣對待」，故想參與其中，加入學生媒體，一度落淚並向母親道歉。其母則被警方警告涉干犯保護兒童令，若再犯須負刑事責任。其母說不反對兒子體驗記者工作，認為大型示威少見，可學習面對大場面，但今次後暫不容許兒子出去。

旺角入夜後示威也有學生記者身影，包括14歲中三生咖啡（化名）。她最近加入「香港學生媒體（MHKS）」，昨晚是第二次採訪，首次是在太古城「和你唱」，主要負責拍照。她說加入組織時有面試，組織內有大學生及中學生，負責人是大學生，他們曾向她說如採訪時被捕「會盡量幫忙」，但沒具體說明。她昨晚本來在附近餐廳慶祝母親節，但知道附近有示威便藉故溜走，父母對其加入學生媒體不知情。

MHKS回覆稱，歡迎年滿16歲學生加入成為記者，15歲或以下則按個別情考慮。該媒體稱會鼓勵未成年學生記者出外採訪前先獲家長同意，如被捕，會盡可能尋找法律支援，並通知其家長，又稱會考慮在資源能應付下為成員買保險。