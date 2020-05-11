控品質！中暫停6類防疫物資以市場採購貿易出口

針對多國質疑來自中國的防疫產品質量欠佳，中國官方出手強化相關監管措施，宣布自5月10日起，全國範圍將暫停以市場採購貿易方式出口新型冠狀病毒檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服、呼吸機、紅外體溫計等「5+1類防疫物資」。

香港文匯報報導，上述消息來自義烏市商務局於5月9日在微信公眾號發布的《關於出口防疫物資的熱點問題解答》，義烏市商務局特別提醒，禁止通過市場採購貿易方式出口的僅限於醫用口罩等「5+1類防疫物資」，並不是所有防疫物資都不能通過市場採購貿易方式出口。

義烏市同時也下發了《關於暫停市場採購出口特定防疫物資的通告》，提醒義烏市對外貿易經營主體，從2020年5月1日起，對偽報、瞞報通過市場採購貿易出口上述「5+1類防疫物資」的，一經查獲，從嚴處罰。

所謂「市場採購貿易」，是指由符合條件的經營者在經國家商務主管等部門認定的市場集聚區內採購的、單票報關單商品貨值15萬(含15萬)美元以下、並在採購地辦理出口商品通關手續的貿易方式。簡單來說，「市場採購貿易」主要針對專業市場內「單小、貨雜、品種多」的無票出口貿易，具有通關快、便利化、免徵增值稅等特點。

不過，義烏市商務局表示，「5+1類防疫物資」雖不能通過市場採購貿易方式出口，但仍然可以以一般貿易方式出口。

澎湃新聞報導，近期，海關總署公布大量不合格防疫物資產品出口案例。如5月9日公布全國海關近期查發出口防疫物資質量安全不合格批次清單，涉及不合格口罩總量達186餘萬個，並點名16家出口企業和與其相關的生產企業。

海關總署稱，為深化疫情防控國際合作，將全面加強出口防疫物資質量監管，嚴格規範出口秩序。對於在出口環節查獲的霉變、殘損、受污、超出保質期以及經實驗室檢測質量安全項目不合格的防疫物資，除依法給予行政處罰、符合刑事立案標準的移送司法機關追究刑事責任外，還將採取下調信用評級、提高查驗比例、依法暫停或取消有關資格資質、曝光違法違規信息等多種懲戒措施，使其「一處失信，處處受限」。

此前，多個國家反映從中國採購的防疫產品均發現有不符合標準的問題。其中，西班牙從深圳一家名為易瑞生物的公司採購的快篩試劑組檢測準確度只有30％。比利時進口的300萬個中國製造的FFP2口罩品質不達標，政府要求中方退回預付款。