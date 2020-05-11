不招東北、北京人？噹噹網的這一招聘紅了

一份噹噹網的「高級運營經理」招聘要求近日在網上引發議論。該職位要求「年齡超過35歲不考慮」、「不看東北、河北、北京籍貫的人」，不少網友表示上述要求不合理。律師表示，這樣的要求涉嫌就業歧視。但噹噹網回應，從未發布過此類招聘信息。

北京青年報報導，噹噹網的招聘啟事顯示，該「高級運營經理」崗位，月薪為2.5萬元至4萬元，算是高薪職位。不過，這一職位的要求也相對較高。在技能方面，要求建設和管理運營團隊、策畫各平台小程序線上活動、探索小程序推廣裂變模式。在經驗方面，要求6年以上社交運營、電商運營經驗，有3年以上運營團隊管理經驗，小程序運營經驗和大型互聯網電商行業經驗。學歷方面，要求必須統招本科以上學歷。

不過，最引人關注的還是「年齡超過35歲不考慮」以及「不看東北、河北、北京籍貫的人」。

據報導，有網友表示，「李國慶本人就是北京人，噹噹為什麼不招聘北京籍貫的人？」、「要求有6年相關經驗，年齡卡在35歲也太死了吧？」還有的表示，「明確寫出來地域歧視涉嫌違法！」

對此，瀾亭律師事務所合夥人張耀律師表示，該招聘信息涉嫌就業歧視，違反中國《勞動法》和《就業促進法》的相關規定。

對此，噹噹網對中新網回應時稱，噹噹從未發布過此類招聘信息，人力資源部正在調查此事，將依法追究造謠者的法律責任。