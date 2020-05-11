上海迪士尼今重開 民眾早上6時到場排隊

時隔3個多月，上海迪士尼樂園重新對公眾開放。在今天（11日）清早6時許，位於上海浦東新區的迪士尼小鎮已有少量遊客前來排隊，戴上口罩，準備好預約碼，等待樂園大門重新開啟。上午8時許，上海迪士尼樂園舉行「是時候，相約奇妙」特別儀式，以此正式宣告恢復營運。儀式結束後等待多時的遊客陸續入園。

上海迪士尼樂園重開一直頗受關注，話題一度在新浪微博上了熱搜。5月8日8時門票在網上開售後，第一單交易僅2秒就完成，3分鐘後，重新開園首日（即5月11日）的門票售罄。

值得一提的是，上海迪士尼樂園今天重新開放，是全球首家恢復營運的迪士尼樂園。

恢復營運初期，上海迪士尼樂園將嚴格實施限流等多項措施。進入迪士尼度假區時，遊客首先須經過健康檢查點，在這裡，要通過體溫檢測帳篷，確保體溫低於37.3攝氏度。接著來到樂園檢票閘機處，進入樂園須出示身份證件，出示當天生成的「健康信息碼」綠碼，所有遊客在度假區遊玩期間要戴口罩。

5月11日重新開園後，上海迪士尼樂園內的大部分景點、遊樂項目、部分娛樂演出以及商店和餐廳將在控制客流量的基礎上恢復營運。一些有頻繁互動的景點和體驗，如兒童遊玩區，以及劇院演出(風暴來臨：傑克船長之驚天特技大冒險、冰雪奇緣：歡唱盛會)將暫時不對遊客開放。

花車巡遊和夜光幻影秀也將於日後回歸。同時，遊樂設施的乘坐也須保持安全距離。在遊客設施上，非同行遊客之間必須留出空位，針對單個乘騎設備較小的遊樂設施，則僅限通行遊客搭乘一個。