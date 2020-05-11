致敬援鄂醫護 台商贈烏克麗麗

「感受到台胞的關愛，兩岸同胞的心始終在一起。」福建省漳州市人民醫院急診科護士長林月美8日收到由台商台胞贈送的尤克里里（台灣稱為烏克麗麗）如是感慨。

中新社報導，林月美是新冠肺炎疫情期間馳援湖北醫療隊中的一員。8日上午，漳州市台商投資企業協會來到漳州77名援鄂醫護人員所在的各個醫院，慰問贈送樂器尤克里里100把，向最美「逆行者」致敬。

一把把尤克里里製作精美，鐫刻上「敬贈新冠肺炎抗疫英雄」字樣。不少援鄂醫療隊隊員饒有興致，現場拿起尤克里里嘗試彈奏。

這些樂器均出自全球尤克里里產值最大的工廠—鈺豐樂器（福建）有限公司。該公司董事長、台商陳永茂表示，看到「抗疫戰士」們平安返漳，希望以特別的方式向他們表達敬意。「希望讓他們在經歷全封閉、高危險、高強度工作後，能從優美的音樂中得到精神調劑和放鬆」。

「以前沒接觸過尤克里里，將與家人一起學習彈奏。」漳州馳援湖北醫療隊員、漳州正興醫院主管護師劉丹說。她還稱，在自己援鄂期間，多次收到來自台商台胞的物資捐贈，「深感兩岸情誼深厚，這正是最美的樂章。」

漳州第四批馳援湖北醫療隊隊長康德對這份禮物很感興趣，由於會彈吉他，他表示尤克里里很容易學，「彈奏樂器是舒緩壓力、帶來歡樂的好辦法」。

漳州是重要台胞祖籍地、台商投資密集區。疫情發生以來，漳州市台商投資企業協會以及台商台企多次慰問漳州援鄂醫療隊員，送上食品、口罩等慰問、防疫物資，積極向湖北武漢、宜昌等地捐款捐物。

身為漳州市台商投資企業協會常務副會長的陳永茂表示，漳州台商台企心繫大陸疫情防控，漳州各級政府也出台多項優惠政策，鼓勵企業復工復產，同舟共濟，未來可期。