貴州首條城際高鐵 今年將投運

貴州省發展和改革委員會10日披露，2020年貴州省將加快推進重點鐵路項目建設，年內建成貴州省首條城際高速鐵路—安順至六盤水高鐵、西部陸海新通道東線通道的重要組成線路—渝（重慶）懷（湖南懷化）鐵路梅江至懷化段增建二線、大陸首條以PPP模式自建自營的地方資源開發鐵路—甕安至馬場坪鐵路等3條鐵路。

中新社報導，貴州省首條城際高速鐵路—安順至六盤水鐵路全長125公里，新建118公里、總投資151億元（人民幣，下同），國鐵I級（中國國家鐵路一等級別）雙線客運專線，設計速度250公里／小時。

安順至六盤水鐵路項目於2015年底全面開工建設，2020年4月下旬完成靜態驗收，近期將啟動聯調聯試，力爭2020年三季度建成投運。項目投運後，貴州省高鐵通車里程將突破1500公里，完善貴州省城際鐵路網、合理引導城鎮空間布局等。

渝懷鐵路梅江至懷化段增建二線，起自重慶、貴州省界，終至湖南懷化南站，貴州段線路長95公里、總投資52.6億元，國鐵Ⅰ級雙線，規畫運輸能力客車65對／日、貨運5000萬噸／年。

渝懷鐵路梅江至懷化段增建二線項目於2016年全面開工建設，目前貴州段已累計完成投資48.8億元，線下主體工程全面完成，今年將建成。該項目跨越重慶、貴州、湖南，是中國大陸中長期鐵路網規畫重點建設項目，也是西部陸海新通道東線通道的重要組成部分。

項目投用後，四川、重慶經由貴州前往華中、華南地區又將增添一條鐵路大通道，將提高既有鐵路通道的運輸能力和服務質量，對促進武陵山區經濟社會發展具有重要意義。

甕安至馬場坪鐵路，自既有滬（上海）昆（雲南昆明）鐵路新設的姜家坪車站引出，新建65公里、總投資50億元，國鐵Ⅱ級單線。項目於2016年4月全面開工建設，2020年4月底已完成靜態驗收，力爭2020年上半年建成。該項目是中國大陸首條以PPP模式自建自營的地方資源開發鐵路，項目投運後，對完善區域鐵路網布局，有效降低沿線大型貨企運輸成本，促進地區經濟社會發展具有重要作用。