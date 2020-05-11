「一百零八」首映 德陽羅漢娃暖人心

5月1日至5日，北京國際電影節春季線上影展舉行，32部優質影片進行「雲展演」，其中包括網友關注度極高的「一百零八」。除了參加展演，「一百零八」還同時發布了先導預告片及海報。在特殊時期，以這種特殊的形式進行「限量首映」。

據了解，「一百零八」以汶川特大地震期間發生在四川德陽的一起真實事件為背景改編而成，被譽為「溫暖人心的生命奇跡」、「感動世界的電影故事」。

2008年「5.12」汶川特大地震發生後，位於四川德陽的什邡市婦幼保健院瀕臨倒塌，附近只有一座名叫羅漢寺的寺廟勉強保持完整。危急關頭，寺廟暫時放下了佛門的清規戒律，不但同意接納待產的孕婦和受災群眾，還用禪凳拼成產床供產婦手術，允許家屬在寺院內殺雞燉肉……，多方力量攜手築起護衛生命的鋼牆鐵壁。從5月12日到7月31日，共有108個嬰兒先後在羅漢寺出生，被人們親切地稱為「羅漢娃」。

為了再現這個感人至深的故事，導演孔嘉歡攜劇組趕赴德陽什邡、成都等地取景拍攝，還利用巨型機器類比製造「走廊地震平台」，最大限度還原地震災區原貌。

在「一百零八」的先導預告片中，「108」這一數字被充分解讀，每個人都是災難的受害者，也都是力挽狂瀾的參與者。

而電影海報則以女主角肖藍、羅漢寺小和尚和新生的「羅漢娃」們為主體，莊重肅立，以最平凡的視角記錄奇跡的發生。