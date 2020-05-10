中國專家直言：公共衛生體系 已走下坡10年

中國疾控中心流行病學首席科學家曾光今天表示，不要因為國內疫情得到控制而有誤會，認為中國公共衛生的基礎很好。實際上，中國醫療體制改革的這10年，是公共衛生滑坡（走下坡）的10年。

鳳凰網報導，曾光是在參加鳳凰網「超級財經週」的線上交流中，作上述表示。

屬中國國家衛健委高級別專家組成員的曾光說，對於中國（新冠肺炎）防疫勝利「千萬不要有一種誤會」，認為中國公共衛生的基礎很好，「實際上不是的」。

曾光指出，這段時間，中國公共衛生「正處於比較困難的時刻」。2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）流行時，一開始中國的公共防控混亂，就和公共衛生處於困難有關係。

他說，中國公共衛生有些地方做的不錯，例如「計劃免疫」工作。但整體的公共衛生體制凝聚力不夠，很多骨幹人才都在離開這個隊伍，選擇更適合於他們的地方。

曾光表示，像北大、復旦、協和等一流學校的公共衛生學院，畢業生到機關系統工作者不到2%。但公衛系統最需要這些高智商、知識面比較廣的人，需要他們不斷學習醫學知識、公共衛生知識，還需要他們有社會醫學知識、法學知識。

他還說，公衛系統需要有滿腔熱情和奉獻的精神、有和決策者打交道的勇氣和智慧，以及動員群眾能力的人。但中國這樣的人才「現在不可多得了」。

曾光直指，SARS過後，中國雖很重視公共衛生建設，當時也給各級衛生疾控系統蓋樓買設備，也充實急救中心。但之後很長時間，特別是過去醫改的10年，實際上是「公共衛生滑坡的10年」。

但他強調，雖然中國公共衛生滑坡且受到很低的待遇，但是公衛人員在防疫中，為公衛系統作出巨大貢獻，包括調查出最常見的潛伏期是14天，令14天成為「國際標準」。

曾光說，希望中國社會要像關心臨床醫生一樣關心公共衛生，尊重公共衛生的貢獻。特別是疫情受控後，能展開公衛改革，鞏固公衛隊伍，並真正建設成一支能夠為捍衛中國公共衛生安全而戰鬥的隊伍。