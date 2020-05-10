80後女官員涉毒死 曾獲最美湘女稱號

湖南省衡陽市祁東縣文化館一80後施姓女副館長2日因酒後涉毒送醫，3日因搶救無效死亡。目前其他9名涉毒人員已全部歸案，公安機關正在對案件進行深入偵查。

澎湃新聞報導，多個官方信源證實，前述80後女副館長施女確實於5月3日18時非正常死亡，針對死前是否涉酒後吸毒，當地警方表示，需要對施女進行屍檢。

5月4日下午，祁東縣公安局一值班民警表示，該案屬偵查階段。「目前是聽說她好像喝酒了，其他東西有待查證。」該值班民警稱。

祁東縣文化館相關負責人介紹，施女生於1980年，在館內的業務能力很強，分管免費開放、群眾文化活動、安全生產工作等。

她不僅模樣俊俏，活潑開朗，業務能力很強，與同事之間關係也很好，曾多次獲獎。日常負責音樂與舞蹈方面工作，近年來獲得不少獎項。2016年3月還獲得「最美湘女」稱號。

負責人表示，對施女個人生活並不了解。「我們也很悲痛，把她送到殯儀館都凌晨一點多了」。