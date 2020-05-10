南京9歲女童遇害 村民連署、按指印求懲兇

近日在江蘇省南京市浦口區，一名9歲女童被人殺害後藏屍山中，涉案的單姓男疑犯隨後被抓獲。目前家人還瞞著女童的母親，不敢說小孩出事了。「現在只是說小孩是被拐跑了」、「被帶走了」，瞞一天是一天。

澎湃新聞報導，遇害女童的爺爺透露，5月7日中午，女童和鄰居家一個男孩在附近河溝釣蝦。聽說，女童跌入溝內，一名男子將她救上來。隨後，該男子將她帶至九龍湖。5月7日下午1時，家人發現女童失蹤，向九龍湖方向找，但一直沒找到，隨後家人報警。當晚八、九時，警方在附近老山裡找到女童的遺體。

查詢裁判文書網發現，2015年12月8日，江蘇省無錫市中級人民法院發布的《單男犯強姦罪刑罰變更刑事裁定書》顯示，罪犯單男曾因犯強姦罪、故意殺人罪，被判處有期徒刑十年，2013年1月22日刑滿釋放；隨後，單男又犯強姦罪，被南京市浦口區人民法院判處有期徒刑二年七個月，刑期自2013年9月14日起至2016年4月13日止。該犯是累犯。減刑後，單男的刑期至2015年12月13日止。

香港01報導，女童的父親表示，他從判決書上看到，單男有前科，第一次故意殺人強姦被判十年。第一個被害女童約6歲，同為湯泉人，整個湯泉鎮的人都知道這個事，「但（單男）只坐了四五年就出來，花了幾十萬私了的。」他指單男第二次因強姦罪被判2年7個月，「2014年的事，小孩多大，不知道，也是湯泉人，也是私了的。」

與單男同村的村民表示，單男約30多歲，偶爾路過他家門口時，會聽到有狗叫聲，但從未見到單男及其他家人。而同鎮的村民知道單男再犯案件後，聯合簽字並按指印，希望他能得到嚴懲。