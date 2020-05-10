陝西媳婦教訓7旬公公 打到棒子斷兩截

陝西咸陽乾縣某村72歲的代姓老翁死於家中，身上有多處明顯傷痕。死亡前兩天，他曾與兒子、兒媳發生過衝突。兒子、媳婦用木棍、磚塊毆打他，直至其求饒才停。法院一審判處邢女有期徒刑九年，代男有期徒刑七年，兩人不服再上訴，二審認「有違人倫，情節惡劣」維持原判。

上游新聞報導，案件發現在2018年12月2日17時許，夫妻二人在給父親送水時，兒媳因瑣事辱罵代姓老翁，隨後發生肢體衝突。

媳婦邢女承認，她一進門就罵公公是個老流氓，公公用拳頭打了她的眼睛，她非常生氣，就跟公公打了起來。打公公時，那根木棍被打成了兩段。代男說，他看見父親拿起枕邊的一塊磚頭砸中了妻子的頭，妻子撿起半塊磚砸中了父親的頭。

代男說，他見妻子的頭被打破了，很生氣，便撿起妻子打斷的半個木棍，打向了父親的腿，邊打邊罵。父親被打的不行了，便說，「我錯了，不應該打你媳婦」。丈夫便對妻子說，「我爸都認錯了，我們走吧」。

兩天後老人死亡，代男和邢女因涉嫌故意傷害被乾縣公安局刑事拘留，2019年1月10日被依法逮捕。

經咸陽市公安司法中心鑑定，代姓老翁是外傷與疾病聯合致死。

2019年12月10日，乾縣人民法院對此案進行了一審判決，代男及邢女不服一審判決，提起上訴。二審法院認為，代男和妻子明知其父已經72歲，且患有疾病，仍用木棍、磚塊毆打，致其父額部挫裂傷，全身多處、大面積挫傷，導致其父外傷與疾病聯合致死。因此維持原判，邢女徒刑九年，代男徒刑七年。