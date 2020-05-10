網紅闖商場宜家拍「不雅視頻」 坐墊留神秘液體

五年前中國優衣庫試衣間「不雅視頻」瘋傳，引起熱議。近日宜家家居（IKEA）也成為「苦主」，據傳是網紅Fullfive的女子帶著攝影師在宜家自拍「DIY自慰影片」。對此，宜家9日透過官方微博發表聲明譴責此行為，並向受影響商場所在城市的警方報警。

影片中，女子帶著攝影師到宜家閒逛，她身穿白色上衣卻未穿內衣褲，在床上、沙發以及其他地方做出不雅動作，全然不顧不遠處還有小孩等顧客，整個畫面尺度之大，令人咋舌；最後女子在坐墊上留下不知名液體，整個影片長達16分鐘。

部分網友懷疑女子是為了炒作自己博取粉絲眼光，直斥行為「噁心」，還有人表示影片採多角度拍攝，可能有專人把風，可能不只一個人涉入事件。有網友爆料，這家宜家位於廣州，但未獲證實。

另據環球時報報導，法律專家表示，這支色情影片觸犯《網路安全法》等法律，拍攝和散布者須負刑事責任。而當事女子在公眾場合拍攝不雅照片，雖然沒有觸犯刑法，但擾亂公共秩序，應該接受治安處罰、罰款或者行政拘留。