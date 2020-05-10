騰訊小說網刊西遊記「吳承恩授權」 網民：也請催稿曹雪芹

騰訊旗下的閱文集團捲入「霸權合同風波」，遭到網路文學作者抵制。近日有網民「翻舊賬」，指閱文集團經營的起點中文網，竟然標注《西遊記》已獲明代作家吳承恩「授權」，還稱該小說由起點中文網「首發」。

香港01報導，網友截圖顯示，起點中文網在《西遊記》的封面註明：「本作品由作家吳承恩授權起點中文網製作發行，侵權必究。」還顯示此書由起點中文網「首發」，並有「簽約」、「VIP」等標簽。《西遊記》是中國「四大名著」之一，一般認為作者是明朝的吳承恩。根據伯爾尼公約，作者去世後50年，作者作品的著作權就進入公有領域。而吳承恩在1582年去世，至今已超過400年。

此事重登熱搜後，網友紛紛留言：「麻煩聯繫一下曹雪芹，我想看正經的後40回」、「傳說中的陰陽合同」、「真實的穿越劇」。閱文集團9日則回應表示，網上流傳的為舊截圖， 在2017年已經對後台進行優化，標註為第三方內容提供商授權。

此事如今再次被提起，外界推測與閱文集團近日被指逼迫作家簽署新合約，剝削作家利益有關。5月5日，部分作家更發起「五五斷更節」，集體在當天拒絕更新連載的網路小說，以抗議「文集團」的新合約和政策。