神操作！女子被騙24萬 竟靠「裝闊」領回騙款

蘇州一名劉女士投資失敗虧損18萬元人民幣（下同，約2.5萬美元），為了挽回損失，情急之下又不慎被騙24萬元（約3.4萬美元）。一無所有的她向老闆借來豪車，用手機拍攝一段開著豪車去銀行提款的影片，向騙子表示還要投資500萬元（約70萬美元）。結果騙子信以為真，劉女士趁平台帳戶打開之際，將被騙款悉數提回。

三亞廣播電視台報導，劉女士近期投資失敗，想到曾加入的投資理財群裡，有專人指導投資期貨產品。一名自稱平台工作人員的人與劉女士接洽，並要求她提供身分證、銀行卡、電話號碼等個人資訊，並引導劉女士進行平台與銀行帳戶的簽約，讓她匯入24萬元。之後，劉女士還沒進行投資操作，就發現帳戶已無法登入，急得她立即報警。

劉女士之後心急如焚，在上網搜尋如何如何拿回錢款後，她向騙徒假稱自己想繼續投資500萬元。為了取信對方，劉女士向公司老闆借來豪車，拍攝開著豪車去銀行，及準備提款的影片。

在騙徒上鉤並重新將劉女士的投資帳戶打開後，她趕緊進入帳戶將24萬元轉回自己的銀行卡，將被騙錢款悉數「騙回」。

對此，網友紛紛表示「實在高招」，還疑問「騙被騙子騙掉的錢算違法嗎？」，目前，警方正在對此事做進一步調查處理。