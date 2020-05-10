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孫楊被禁賽後 傳這原因每月還能拿13萬「工資」

世界日報 / 中國新聞組╱北京10日電
禁賽事件後，孫楊的職業生涯備受關注。 中國新聞社
禁賽事件後，孫楊的職業生涯備受關注。 中國新聞社

中國游泳名將孫楊被國際體育仲裁法庭（CAS）重罰停賽8年後，傳出仍舊入選國家游泳隊的奧運集訓名單引發爭議，近日，有消息稱，這是孫楊母子為了每月13萬（人民幣，下同）的訓練津貼，而與國家游泳隊談好的條件之一。

騰訊新聞客戶端自媒體報導，有網友披露，孫楊目前仍從游泳隊領工資，每月13萬，一直到東京奧運會2021年7月23日開賽。在今年2月被國際體育仲裁法庭判決敗訴之後，孫楊被禁賽8年，立即執行。雖然孫楊已經提出上訴，但目前他已經開始被禁賽。

此前有媒體曝出一份國家隊集訓通知，列出在4月1日至6月30日將分別在浙江和北京參加三個月集訓的隊員以及教練員、工作人員的名單。孫楊的名字赫然在列，他將在家鄉浙江參加集訓。隨後中國游泳協會宣布該公文已作廢。

西安晚報體育記者賀曉龍近日在微博轉發了一則網友爆料，孫楊為何在禁賽後還被列入國家游泳隊集訓名單，這是孫楊母子為了每月13萬的訓練津貼，而與國家游泳隊談好的條件之一。賀曉龍還喊話游泳中心：「出來闢個謠吧。」

報導引述網友formorestrokes稱，為什麼孫楊一定要進集訓名單，因為不進名單就無法領到每月13萬元的游泳隊工資。所有入選國家隊的運動員，都可以根據各自在里約奧運周期4年內的比賽成績，拿到相應的國家隊工資補貼。

其中，孫楊的成績最好，因此可以拿到13萬的工資補貼。

報導還稱，孫楊母子原本提出的條件是這份工資拿到孫楊退休，但是現任領導無法保證，只能先確保到東京奧運會，由於東京奧運會推遲到明年，因此孫楊可以多拿1年的工資，累計可以達到近200萬元。而且這部分收入是稅後的。

消息引起輿論譁然，多數網友感到憤怒，「一個被禁賽的人還能拿那麼多納稅人的錢真是無語了」「不缺錢的人，為什麼這樣？」「為了那幾塊世界大賽特別是奧運會的牌子，國家花費太大，還有各種各樣的全國性的運動會，成為了少數人的名利場，而大眾體育幾乎連毛毛雨都灑不到。」

另外，港媒報導，對於孫楊就8年禁賽令，近日上訴至瑞士聯邦最高法院，國際泳聯法律委員會署理主席撰文，「8年判刑有例可依，唯一可爭辯之處，是這等同終身禁賽。不過，過去成功翻案率不足一成，這次上訴得直機會亦很微。」

東京奧運 體育

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