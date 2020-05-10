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只花76天！中國石化建成全球最大萬噸級熔噴布生產基地

世界日報 / 中國新聞組／北京10日電

中國石油化工集團有限公司（下稱中國石化）9日發布消息，隨著中國石化儀徵化纖有限責任公司（下稱儀徵化纖）第12條年產500噸熔噴布生產線投產成功，緊急部署的生產線全面建成。從2月24日開工到建成，中國石化只用76天時間，建成全球產能最大的萬噸級熔噴布生產基地。

澎湃新聞報導，疫情期間，中國石化緊急部署的兩期16條熔噴布生產線全面建成，再加上合資企業7噸產能，中國石化的熔噴布日產能達到37噸。

熔噴布是口罩的「心臟」，用於口罩等醫衛用品的過濾層，具有很好的過濾性、阻隔性、保溫性和吸附性。新冠肺炎疫情發生以來，一罩難求；熔噴布緊張，價格持續上漲。2月24日、3月9日，中國石化黨組經過調研後兩次決定，在燕山石化、儀徵化纖緊急上馬16條熔噴布生產線。

報導指出，儀徵化纖於3月29日產出第一批優等熔噴布產品，把常規一年的建設周期壓縮成一個多月。

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