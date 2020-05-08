沒錢付學費 重慶6歲女童被爸丟包幼兒園3個月

重慶一名6歲的小女孩，竟被經濟出了問題的父親「丟包」幼兒園三個多月。園長說，從寒假開始，小女孩的家長就再也沒出現過了，「孩子就一直跟著我過」。

重慶廣電報導，小女孩在幼兒園已經入學兩年了，孩子的父親是再婚家庭，孩子也是跟著父親過。但是從去年4月開始，孩子的家長就再也沒有支付過入託費用。小女孩的父親則表示，自己公司近年經營不理想，別人的欠款也一直收不回來，目前在外面租房子住，生活出了問題，無力支付孩子的入託費用。

孩子的父親付不出拖欠的入託費用，園長則擔心在無合理的安排下讓家長把孩子接走，拖欠的費用不知要到那裡去討，所以問題一直僵著，小女孩也就一直待在園裡。

報導指出，小女孩的繼母表示，為了接回孩子，他們做過多次努力，但雙方始終沒有達成一致。她說，曾經打算拿自己的身分證向幼兒園的園長打個欠條，但對方沒有同意。

另一方面，園長覺得很是委屈，為了這個孩子，自己付出了太多的精力和時間，可對方家長目前就是認帳但不給錢，眼看孩子馬上就到了上小學的年紀，自己該怎麼辦呢？

據了解，小女孩的父親已經報了警，希望通過警方來協調解決問題，早一點把孩子接回自己的身邊。