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被兒活埋獲救…老母非癱瘓 清醒不願說話

世界日報 / 中國新聞組／北京8日電

被大兒子馬男活埋的馬母王婆婆，經陝西靖邊縣中醫院診斷，生命體徵穩定，馬母並非癱瘓，屬於四級肌力，該院已經對老人下一步的恢復治療制定了相應的方案。馬母目前神志清晰，一個親戚問她「你心裡精明（清醒）嗎？」馬母回，「精明著呢。只是不想說話。」

上游新聞報導，馬母獲救後被送往靖邊縣中醫院療養，剛入院時，馬母由於被埋將近3天，導致缺氧，神志不清。經治療，生命體徵已穩定，能與人正常交流，並接受了警方的詢問。小兒子與大兒媳婦在醫院陪護，馬母在病房內正做著康復，包括馬妻在內的多個親屬，小心翼翼地保護著。

報導說，在醫師看來，馬母並非癱瘓，其肢體能做對抗外界阻力的運動，屬於四級肌力。肌力分為五級，正常人為五級，完全癱瘓的人是零級，屬於測不到肌肉收縮。該院已對馬母擬定恢復治療方案。

成都商報報導，老人被救出至今，家人24小時陪護，「主要由馬某的妻子、女兒還有老人的三兒子照顧。救出後，老人吃了稀飯之類的，神志清晰，只是不想說話。

新京報報導，馬母到大兒子家居住後，曾有一位鄰居看到馬母「下半身尿濕了，癱坐在地上起不來，也沒人照顧，我就扯了一塊紙板，讓她坐在紙板上。」 據警方了解，馬母在馬男家中生活期間，流露過厭世思想，「老太太日子可能也不好過」。

至於馬男活埋母親案件偵辦進度，靖邊縣檢察院已委派檢察官提前介入，並前往案發現場取證。新京報報導，當地警方透露，馬男將母親棄墓穴中後，在洞口封土，而非直接活埋，因此馬母才有可能存活多日。

中醫 北京

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