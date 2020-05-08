被兒活埋還擔心他被重判 79歲母：我自己爬進去的

陝西靖邊58歲馬姓男子將79歲老母親用手推車載到廢棄墓穴活埋63小時，馬妻報案才由警方救出。馬男昨天供稱，活埋母親是因為「她常把屎尿拉在床上，家裡臭烘烘的，我受不了。」鄰居則稱，馬家一年能掙總計近7萬元，是他們羨慕的「有錢人」，不解為何要虐待母親。

綜合報導，馬男5月2日用手推車將母親王婆婆從家裡拉了出去，活埋在離家2公里外遠的一處廢棄墓坑內。馬妻5月5日不見婆婆，丈夫僅交代已將母親送往親戚家後即失聯，馬妻尋人未果後報警，警方尋獲馬男並根據他的供述，5月5日傍晚將馬母從墓穴中挖了出來。馬母經救治目前情況穩定療養中。馬男因涉嫌故意殺人罪已被刑拘。

封面新聞報導，馬男有四個孩子，三個女兒，一個兒子。大女兒已出嫁，兒子在當地採氣廠當保安，鄰居說馬男「他自己一年能掙1萬多，婆姨洗碗能掙2萬，兒子當保安能掙3萬，比我們都有錢。 」

紅星新聞指出，馬男所在村村支書喬某稱馬男「有兩座樓板房，一座在裝修，一座已經入住。」且馬母的養老保險金由三兒子打給馬男，在贍養老人方面，馬男和兩個弟弟沒有矛盾，也從未聽到馬母被虐待的消息。

馬母改嫁後原本跟著二兒子租房過日子，去年9月來到馬男家，馬母腿腳有些不便且半盲，平時上廁所都需要人攙扶。去年11月，馬母在家摔跤後無法站立，馬男的負擔更重。警方說，馬男供稱，自己每次回家，都會看到母親把屎尿都拉在床上，家裡臭烘烘的，他受不了，於是決定活埋母親。

馬母被救出時，圍觀村民說，馬母曾無意識地說過，「是我自己爬進去的。」馬母被送到靖邊縣中醫院接受治療，大兒媳、小兒子，以及孫子、孫女都守在老人的身旁。面對記者採訪，馬妻哭著：「要採訪，求你們找縣政府，不要來害我們……」

報導指出，剛恢復的馬母，則開始擔心兒子，她害怕兒子被重判送進監獄。但是家裡人覺得馬男必須被重判。

據馬男交代，他活埋母親，是因為母親把家裡搞得「臭烘烘」。而他故意失聯，拖延救援時間的做法，更是異常無情。新京報報導，馬男說，現在他感覺很後悔。

上游新聞報導，馬母丈夫去世後再婚，第二任丈夫在甘肅，馬男是大兒子，此前馬母一直跟二兒子居住，後因二兒子無力照顧才到大兒子馬男家。澎湃新聞報導，一位民警說，馬男12歲時，馬母改嫁，從小都是叔父帶大的，他心裡對母親有怨氣。