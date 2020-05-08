湖北娃上網課 一張照片讓人感受希望

湖北五峰土家族自治縣漁洋關鎮小學一年級學生柯恩雅6日和父母一起吃過午飯後，又鑽進了滷菜舖的案板下，埋頭做起了作業。案板上，母親趙瑋瑋開始整理滷菜和烤鴨，案板下，則是她小小的讀書空間。

中國新聞網報導，趙瑋瑋老家在宜昌市夷陵區，丈夫是溫州人。13年前，夫妻倆來到五峰，白手起家幹起了滷菜生意，丈夫負責後廚，她負責銷售。生意日漸紅火後，兩人索性長留在五峰發展。

夫妻倆的滷菜舖位於漁洋關鎮城區集貿市場，滷菜舖是一個鐵皮房，面積約8平方米，呈凹字形佈局，三面是鐵皮案板，一面是入口兼活動空間。

店鋪4月3日復工後，女兒一直跟著自己學習。每天，丈夫在家加工滷菜，她就照管生意和7歲的柯恩雅，並負責檢查提交網課作業。

「住處離市場不遠，但女兒年齡尚小，單獨將其放在家中不太放心。」趙瑋瑋說。為了不耽誤孩子學習，她和丈夫給孩子牽了網線，找來筆記本電腦和檯燈，在案板下墊上紙板，給女兒打造了一個網課教室。

趙瑋瑋說，在學校細心安排下，依托網課教學，孩子課程並沒有落下。為了保護孩子視力，近期將為孩子添置新檯燈，還準備把案板加高，讓女兒上課時更舒適一些。

如今，隨著疫情防控形勢持續向好，趙瑋瑋的店鋪生意也慢慢有了起色，家裡大女兒大學畢業，已去外地尋找工作，一家人也看到了努力下去的希望，「最希望早點回到學校，和小夥伴一起學習，一起玩耍。」柯恩雅說。