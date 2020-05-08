武漢鼓勵官商交朋友 網友怒批：收禮合法化了？

為促進武漢解封後的經濟發展，武漢市政府在6日的動員大會上，鼓勵公務員與企業家「打交道、交朋友」，營造「既親又清的政商環境」。消息傳出，引來輿論齊批「這是縱容官商勾結？」網友炸鍋後，相關報導疑被多個網站刪除。

自由亞洲電台報導，武漢因新型冠狀病毒疫情封城76天，當地經濟活動幾乎停頓，為促進經濟發展，武漢政府在6日舉行的動員大會上要求，要旗幟鮮明地鼓勵公職人員與企業家坦坦蕩蕩打交道、交朋友，營造既親又清的政商環境；要平等對待各類企業，做到法律上、政治上、待遇上，大小企業一個樣、國有民營一個樣、內資外資一個樣。

根據長江日報報導，動員大會還提出，為正確處理親清關係，武漢將制定規範政商關係正面清單，不能以「依法依規」為擋箭牌不作為，不能對企業的訴求說「不能辦」，要千方百計弄清楚「怎麼辦」，只說yes不說no。

報導一出，網友立刻炸開了鍋。多數網友憂心此舉可能同時也拉進不正當的政商關係，批評會議上的要求「把官商勾結說的這麼清新俗」、「公私合營的前奏？」、「換句話說，收禮合法化了？」、「胡雪巖的機會來了」，並嘲諷「坦坦蕩蕩交朋友，明明白白收賄賂？」、「這報導一出，企業家更害怕了」、「為什麼不和工人農民交朋友呢？他們不配嗎？」。

自由亞洲電台報導，「親」「清」新型政商關係是中國國家領導人習近平2016年在全國政協的一場聯組討論上提出的治國理論。這裡的「清」，除了「撇清」的意思，也有「清白」的意思。

旅居美國的前湖北鄂州企業家肖運軍表示，「政府說的這番話很矛盾。『既親又清』的意思是要跟這些企業家搞好關係，同時又要撇清這些關係，這可以說是不可能的。」

在網友齊聲批評之後，目前多數網站已找不到長江日報的原始報導，疑似已被刪除，但包括環球時報在內的中國官媒仍可見轉載。