河南發現5千年前的河洛古國 有北斗星排列的天文遺跡

河南鄭州考古發現了5千年前的河洛古國，不排除為黃帝時代的都邑，特別的是發現有「北斗九星」排列的天文遺跡。

河南地處中原，是中華文明的中心，繼偃師二里頭遺址，發現是史書中記載的第一個世襲制朝代——夏的所在後，鄭州市文物考古研究院7日宣佈，在雙槐樹遺址發現距今5300年前後的仰紹文化中晚期巨型聚落遺址，命名為河洛古國，不排除是黃帝時代都邑所在。

在雙槐樹遺址最特別的是，發現了一處用陶罐模擬天上「北斗九星」的天文遺跡。這裡有個重大的天文發現，因為其中一顆是如今已看不到的星，專家推測可能是景星，即超新星。《河圖》記載："黃帝治，景星見於北斗也。 也就是說，在北斗附近出現景星的時候是黃帝治理天下的繁盛時代。這九個陶罐，有可能記錄了一次超新星爆發，目前相關研究還在進行中，如果情況屬實，將是對世界天文學史的巨大貢獻。

而北斗九星天文遺跡也被專家視為中國最早甕城的雛形。在遺跡上端，北極附近有一頭首向南並朝著門道的完整麋鹿骨架。專家推測，這應該是一位有地位並且諳習巫術和天文的古國首領，以這種方式設計自己的居室實際是在神化自己，表達自己是呼應天上中心的地下王者，也表明當時人們已經具有相對成熟的天象授時觀，用以觀察節氣、指導農業。