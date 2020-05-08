銅芯口罩採購惹議 廠商澄清「友情價」

香港政府向全民派發的「銅芯抗疫口罩」截至昨晚8時，共收到逾83萬宗涉及近229萬人的網上登記。不過，全民派口罩安排被反對派炒作謠傳涉利益輸送，創新及科技局、生產商晶苑國際集團逐點反駁。此外，有媒體爆料，宣稱獲得專利及日內瓦國際發明展金牌的「弱磁場防污染」技術，根本沒加入銅芯抗疫口罩中。

大公報報導，香港政府從抗疫基金預留8億港元，資助生產商製作可重複使用口罩，免費派發給市民。由於是直接採購，並非公開招標，惹來反對派議員和部分傳媒質疑，矛頭一度指向政府隱瞞生產商身分。

對此，生產商晶苑國際披露口罩加工費報價每個少於1美元，集團執行董事早於2月底已申報利益。創科局常任秘書長蔡淑嫻稱，曾聯絡十多家生產商、設計或代理公司，全部衛生條件不達標，強調整個採購過程符合規例和程序。

蔡並強調，晶苑是以「友情價」承接生產，不明外界為何認為是有利益輸送，因對方連成本都未必能收回；另考慮到情況緊急及涉公眾健康，可不招標直接採購。蔡強調中心是以非牟利性質承接項目，不會有個人得益。

另外，宣稱由理工大學旗下香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）開發的「銅芯抗疫口罩」獲得專利，又表示獲日內瓦國際發明展金牌。但有媒體爆料，銅芯口罩沒有加入獲得專利及獎項的「弱磁場防污染」技術，設計採用的是不相肝的「以銅防菌」技術。該事件目前尚未有回應。