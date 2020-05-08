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上海女僕公館 開業第一天就遭查封
用番茄醬在蛋包飯上為你畫畫、陪你玩遊戲、甚至喂你吃飯，網紅的「37°2空間女僕公館」上海旗艦店6日開幕，吸引許多熱愛二次元文化的宅男上門親身體驗，只不過，開幕才一天，上海女僕公館就被查封，進行斷電、貼封條。
澎湃新聞報導，上海消防部門指出，37°2空間女僕公館的網紅娛樂場所未辦理消防行政許可手續擅自投入使用、營業，被虹口區消防救援支隊依法處罰責令停產停業。
但但這家由上海柒渡文化傳媒有限公司開設的網紅娛樂場所，不服停產停業處罰決定，抗告表示，場所內僅有一部不符合消防安全要求的疏散樓梯。
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