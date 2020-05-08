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港反黑組警長疑查毒順手牽羊 緝毒反販毒

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
西九龍總區反黑組4月搗破一起香港29年來最大冰毒案。取自觀察者網
西九龍總區反黑組4月搗破一起香港29年來最大冰毒案。取自觀察者網

香港警方7日追緝毒品案，在尖沙咀酒店逮獲一對販毒男女，不料休假的西九龍總區反黑組警署警長刷卡而入，在這名警長身上當場搜出約2.1公斤冰毒及約10萬港元現金，自投羅網。

特別的是，該反黑組4月剛搗破一起香港29年來最大冰毒案，這宗案件為黑幫販毒集團在油麻地以茶葉包裝作掩飾暗藏大批冰毒，當時西九龍總區反黑組檢獲近300公斤冰毒，市值約1.6億港元，查獲的冰毒數量，是香港29年來最大宗。

不過，毒品案後續也傳出有人在行動期間順手牽羊，偷走部分冰毒轉售圖利。

港警7日據報在尖沙咀酒店追緝毒品案，搜查一名43歲男子及一名29歲女子，搜出400克冰毒、可卡因、霹靂可卡因及K粉等毒品。

戲劇化的是，在警方查緝時，休班的西九龍總區反黑組警署警長持房卡開門入內，因而當場被制服拘捕。警方並在這名警長人贓俱獲約2.1公斤冰毒及約10萬港元現金。

香港特區政府警務處處長鄧炳強對事件感到震怒及痛心，立即將涉毒的西九龍總區反黑組警署警長停職，並指示全面徹查檢視涉毒警長以及西九龍總區反黑組處理過的案件，警務處毒品調查科並同步帶著毒品搜索犬到西九龍總部反黑組辦公室進行調查。

毒品 香港 酒店

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