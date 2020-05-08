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巴西聖保羅17號地鐵 比亞迪簽建

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國比亞迪公司日前通過網絡與巴西聖保羅地鐵公司正式簽署聖保羅市軌道交通17號線項目合同。這是繼巴伊亞州首府薩爾瓦多跨海雲軌後，比亞迪在巴西興建的第二條軌道交通線。

根據雙方協議規定，比亞迪將作為系統整體方案提供者，為聖保羅市軌道交通17號線提供包括14列5編組車輛、道岔、導電軌、UTO級信號系統、中央控制系統、工程車、洗車機等在內的單軌系列機電產品以及工程集成、安裝、調試、培訓等技術服務。比亞迪將於2023年底完成車輛、系統等的交付和安裝、調試工作，然後轉交運營方，屆時該線路將正式通車。

聖保羅市軌道交通17號線是一條市政線，連接巴西聖保羅孔戈尼亞斯機場、市中心、商業區與居民區，全長17.7公里，前期已經建成了8.8公里。

比亞迪巴西分公司總經理李鐵表示，比亞迪在聖保羅興建的雲軌交通項目，設計日均客流量將達到25萬人次，發車間隔最快可達80秒。這對車輛技術、運行系統等提出了極為嚴苛的要求。更具挑戰的是，由於17號線一期基建已經完成，為了與已建好的軌道樑進行匹配，需要對車輛尺寸進行專門定製與調整，這要求比亞迪掌握核心技術和產業鏈。

巴西 薩爾瓦多 機場

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