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中老鐵路曼邁一號隧道 貫通
中老鐵路玉溪至磨憨段曼邁一號隧道6日貫通，該隧道洞身跨過昆（明）曼（谷）公路七道班隧道，鐵路隧道底部與公路隧道頂部高差僅17米。
中新社報導，曼邁一號隧道地處雲南省西雙版納州猛臘縣，全長3.6公里，穿越的山體覆土層較厚，基岩裸露，地表多被開墾為旱地，加之隧道埋深淺，最大埋深291米，最小埋深10米，施工中易塌方、變形，安全風險高，建設難度大。
與曼邁一號隧道連接的猛臘站站前主體工程同步完工，車站占地29萬平方米，設到發線3條，預留1條，旅客乘降站台1座，滿足同時接發客、貨列車的功能。
中老鐵路全長1000多公里，其中，中國段玉溪至磨憨鐵路全長508公里，設計時速160公里，預計2021年底與老撾段磨丁至萬象鐵路同步開通。通車後，中老鐵路將成為中國西南地區又一條進出境國際鐵路通道，屆時，中國昆明至老撾萬象有望實現夕發朝至。
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