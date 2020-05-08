廣東用電高峰 提前破1億千瓦

南方電網廣東電網公司6日宣布，廣東電力統調負荷突破1億千瓦，比去年提前9天首現用電高峰。

新華社報導，6日10時04分，廣東統調負荷達到1.00025億千瓦，突破1億千瓦大關，相比去年同期增長24.48%，較去年全省負荷首次破億提前9天。廣州、深圳、佛山、東莞等四個經濟「重鎮」統調負荷均突破1000萬千瓦。

南方電網廣東電網公司分析認為，此次用電高峰有雙重原因。一是廣東復工復產有序推進，電力需求不斷增加，系統負荷不斷攀升。4月廣東省全社會用電量500.27億千瓦時，日均用電量環比3月增長7.08%。第一、二、三產業及城鄉居民日均用電量環比均有不同程度增長。其中，第二、三產業日均用電量環比增速更高，分別增長7.23%、11.15%。

二是高溫天氣的提前到來，空調等用電增加。因副熱帶高壓偏強等因素影響，近期廣東天氣持續高溫，廣州市5月4日發布了今年首個高溫預警。

電力部門表示已經加強負荷分析預測，併合理安排電網運行方式，確保系統安全穩定運行和電力可靠供應，以滿足社會經濟發展及復工復產用電需求。