成都東部新區授牌 開工51項目

打開快遞發現一個鐵製的疑似炸彈，正常人都會嚇過半死。日前，杭州城北一個市場收到疑似炸彈快遞，有一名女子網購一個電單車頭盔，但一打開包裹發現一個鐵製異物，有民眾稱看樣子似足電視劇見到的迫擊炮炮彈，民警隨即封鎖整個市場。不過，警方發現這個炸彈只是模型，裏面沒有彈藥及引信；女子的老闆稱，這個頭盔由淘寶購買，不知是商家放錯還是惡作劇。

2020-05-07 21:23