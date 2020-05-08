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成都東部新區授牌 開工51項目
四川省委、省政府6日為成都東部新區正式授牌。該新區計畫總投資2385.03億元人民幣的51個項目也於當日集中開工。
中新社報導，四川省人民政府4月28日批復同意設立成都東部新區。新區規劃面積729平方公里，空間範圍包括簡陽市所轄的13個鎮（街道）所屬行政區域。
未來成都東部新區將努力建設成為中國向西向南開放新門戶，成渝地區雙城經濟圈建設新平台，成都、德陽、眉山、資陽同城化新支撐，新經濟發展新引擎和彰顯公園城市理念的新家園。當日，成都東部新區集中開工51個項目，項目計畫總投資2385.03億元，今年計畫完成投資233.12億元。
2020年成都東部新區共有建設項目402個，計畫總投資8664.32億元，今年計畫完成投資924.04億元。
四川省委書記、省人大常委會主任彭清華在授牌儀式上致辭表示，要把成都東部新區建設作為一項戰略性任務和標誌性工程，集中各方資源力量，推動成都東部新區高起點規劃、高標準建設、高質量發展、高水平治理，在產業發展、開放合作、生態文明、城鄉融合、公共服務等領域先行先試、率先突破，全力打造踐行新發展理念「公園城市」的先行區，打造產城融合的未來新城，形成引領四川省、輻射西部的高質量發展動力源和高能級發展新平台。
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