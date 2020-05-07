79歲母長年癱瘓在床 狠兒不想養將她帶去墓坑活埋

大陸陝西榆林市一名男子因受不了照顧長期癱瘓在床的老母親，竟將她載到無人的樹林，再把她推進廢棄的墓坑中用黃土埋起來，老奶奶一人在墓坑中待了數日才被救出，目前已被送至醫院進行救治，並無生命危險。

綜合陸媒報導，2日晚間八點多，58歲馬姓男子用手推車將自己79歲癱瘓在床的老母親帶走，並於次日凌晨兩點推著手拉車獨自一人返家，家人發現老母親不見了於是詢問，但沒想到馬男卻謊稱將母親送到甘肅的親戚家，事後馬男又於凌晨四點多獨自出門。

根據報導，因馬男妻子都沒丈夫消息，於是報警稱老公在2日晚上把婆婆帶出門後兩人至今未歸。到了5日警方找到馬男並對其進行詢問，一開始他還不願意說實話，回答問題前後矛盾，直到在警方進一步逼問之下，他才表示2日凌晨將母親用手拉車拉到靖邊縣某處樹林，見四處無人就找了一個廢棄墓坑將母親倒進去用土埋了。

事後警方立即趕赴現場對老奶奶展開救援，老奶奶一人在墓坑中獨自待了數日才被救出，剛被救出時可能因為缺氧，講話有點神智不清，但之後立即被送往醫院救治，目前已無生命危險。

警方表示犯案人為老奶奶的大兒子，並提到以前老奶奶都是跟著二兒子居住，但二兒子去年生病無力照顧，才轉由大兒子照顧，但沒想到卻因為照顧太麻煩，而做出來這樣的事。目前犯罪嫌疑人馬男因涉嫌故意殺人罪已被公安局刑事拘留，案件正進一步調查中。