快訊

快抬頭看！今年最後一顆「超級月亮」今晚現身

曾讓眾多台灣名嘴被捕的上海「仟和億」 更名重出江湖

聯合報 / 記者林則宏/即時報導
在仟和億呼籲原會員轉移的新平台「投保學院」網站已上線運作多時。（截圖自投保學院官網）
在仟和億呼籲原會員轉移的新平台「投保學院」網站已上線運作多時。（截圖自投保學院官網）

在沈寂近十個月後，導致台灣多位股市名嘴遭查、被捕的「上海仟和億教育培訓有限公司」微信公眾號，5月7日發布「重要通知」，宣告：「我們回來了」。這則訊息並通知仟和億原會員，轉移至渤海證券「投保學院」的新平台。

去年7月，仟和億負責人廖英強與多名台灣名嘴傳出因涉嫌「非法經營罪」被捕。上海解放日報今年1月11日報導，上海第二中級人民法院已受理上海市人民檢察院第二分院提起關於廖英強等14人非法經營案的公訴，參與廖英強非法經營活動的其他13名被告人同時也另案被訴。

報導稱，2016年4月起，廖英強陸續設立某教育培訓有限公司等七家公司，在未取得中國證監會經營證券業務許可的情況下，招募不具備證券、期貨從業資格的講師，以線上發布直播視頻、解盤節目，線下舉辦講座等方式，面向公眾提供有償證券、期貨投資分析、預測、建議，非法從事證券、期貨投資諮詢業務，非法經營數額共計人民幣5億餘元。

此外，2016年10月起，廖英強還夥同其他人利用其參股經營的公司，在未取得中國證監會業務許可的情況下，開發銷售具有薦股性質的相關軟體，面向公眾提供有償證券投資分析、預測、建議，非法從事證券投資諮詢業務，非法經營數額共計人民幣3,000餘萬元。

報導稱，上海第二中級人民法院將擇期公開開庭審理此案。但報導並未提及，遭提起公訴的14人當中究竟台灣人有幾人。

去年7月9日仟和億遭上海警方搜查，當時曾傳出有12名台灣分析師與名嘴被捕。根據上海市公安局經濟犯罪偵查總隊去年7月15日發布的訊息，廖英強與三名台灣分析師共計八名犯罪嫌疑犯遭依法刑事拘留。

在仟和億呼籲原會員轉移的新平台「投保學院」網站上「股市名師」：彭允明、王煥昌、余世欽等三人，均來自台灣。

上海仟和億微信公眾號5月7日發布「重要通知」，宣告：「我們回來了」。（截圖自仟和億微信公眾號）
上海仟和億微信公眾號5月7日發布「重要通知」，宣告：「我們回來了」。（截圖自仟和億微信公眾號）

上海 人民幣 台灣人

延伸閱讀

討好大客戶？ 上海中信銀洩演員個資

特斯拉上海超級工廠爆停工 預計停工到9號

中國大陸新增兩宗境外輸入病例 來自上海和廣東

上海夜經濟復甦 僅18小時消費支付總額逾百億

相關新聞

剽竊抄襲 浙大北航等學者被國外期刊撤稿39篇

因學術論文抄襲、剽竊等「學術不端」，大陸學術圈又迎來了一次規模不小的地震。今年4月，國際著名學術出版集團施普林格（Spr...

微信向公司請假也算數 中共最高法院新規定

在中國大陸，員工通過微信向雇主請假在法律上算數嗎？5月1日中共《最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定》正式施行，它既為...

中國四家藥廠新冠疫苗人體測試 兩家曾涉嚴重醜聞

中國大陸新冠疫苗研發正在高速進行，中國迫切希望在這一疫苗競爭中打敗世界。但是「紐約時報」報導指出，中國領導人大力支持的疫...

5歲童開車上路 父遭批殺人犯

無照駕駛不稀奇，5歲小孩開車才夠看！近日網傳一則中國5歲男童開車上街的影片，引起網友熱議。然而，此舉造成的安全問題讓網友痛批，男童的父親簡直是殺人犯。

曾讓眾多台灣名嘴被捕的上海「仟和億」 更名重出江湖

在沈寂近十個月後，導致台灣多位股市名嘴遭查、被捕的「上海仟和億教育培訓有限公司」微信公眾號，5月7日發布「重要通知」，宣...

討好大客戶？ 上海中信銀洩演員個資

中國脫口秀演員池子（本名王越池）近日與上海笑果文化傳媒有限公司發生糾紛，他5月6日發布微博稱，中信銀行上海虹口支行，未獲其本人授權，便將個人帳戶明細提供給上海笑果文化傳媒有限公司，侵犯公民個人隱私。他要求中信銀行、笑果文化賠償損失、並公開道歉。事件在網上引起網友關注，網友質疑中信銀行為討好大客戶而洩露個人客戶信息。

中國30專家衝頂 為珠峰「量身高」

2020珠峰高程測量進入登頂測量階段，30多名隊員6日從海拔5200米的大本營出發，開啟珠峰高程登頂測量。如果成功，這將是中國專業測繪人員首次登頂珠峰測高。

深圳公廁被蓋私宅 遭查封拍出2千萬

一名網友5日在阿里拍賣平台上拍得了「深圳市龍崗區布吉鎮上李朗村私宅房產」，該房產建築面積為1406.63平方米，成交價為20343447.34元。但這處小產權2002年建成，卻建在一處公廁之上。村民集體稱該房產私占集體土地，將保留對私宅返還或補償的追索權利。

洗腦？ 武大女博控夫「光」兒治病錢

武漢大學法學院女博士生陳優麗與武漢大學中南醫院博士生沈軍發生婚外情。陳優麗指控，她遭沈軍夫婦PUA（對異性誘騙洗腦）簽下承諾書，為沈妻在上海購置房產換取離婚為由，騙走兒子的治病錢人民幣90萬元（約12.6萬美元）。警方已介入調查。沈軍則否認指控。

陝西79歲癱母 被兒活埋廢墓穴

陝西省榆林市靖邊縣馬姓男子疑因不想照顧癱瘓在床的79歲老母親，日前將母親抱上人力車後拉到一處廢棄墓穴裡活埋，並用黃土封住。馬妻找不到婆婆報警，警方趕往墓穴救援，挖出被埋兩天仍在虛弱呼救的馬母，送醫救回

粵女夥情人殺夫 偽造自殺被偵破

廣東揭陽市榕城發生一起女子夥同情夫謀殺親夫後偽造自殺現場的案件，警方在20小時內偵破。

虎門大橋劇烈抖動封橋 長期超負荷行車引發質疑

跨越珠江出海口的廣東虎門大橋5日出現劇烈抖動緊急封橋後，引發大陸輿論關注與質疑，官方專家昨天宣稱橋樑主體結構安全，但要等...

熱門新聞

追撞日產車 奧迪車主一句話「你這車我買了」立刻轉帳走人

習近平：新冠肺炎疫情還有很大不確定性

女子帶癱夫二婚全家和樂 現任夫還包辦照顧「大哥」

台灣人郭位 成為香港唯一不加入大聯盟的大學校長

特斯拉上海超級工廠爆停工 預計停工到9號

華春瑩：病毒來自實驗室視頻 是紀錄片被移花接木

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。