曾讓眾多台灣名嘴被捕的上海「仟和億」 更名重出江湖

在沈寂近十個月後，導致台灣多位股市名嘴遭查、被捕的「上海仟和億教育培訓有限公司」微信公眾號，5月7日發布「重要通知」，宣告：「我們回來了」。這則訊息並通知仟和億原會員，轉移至渤海證券「投保學院」的新平台。

去年7月，仟和億負責人廖英強與多名台灣名嘴傳出因涉嫌「非法經營罪」被捕。上海解放日報今年1月11日報導，上海第二中級人民法院已受理上海市人民檢察院第二分院提起關於廖英強等14人非法經營案的公訴，參與廖英強非法經營活動的其他13名被告人同時也另案被訴。

報導稱，2016年4月起，廖英強陸續設立某教育培訓有限公司等七家公司，在未取得中國證監會經營證券業務許可的情況下，招募不具備證券、期貨從業資格的講師，以線上發布直播視頻、解盤節目，線下舉辦講座等方式，面向公眾提供有償證券、期貨投資分析、預測、建議，非法從事證券、期貨投資諮詢業務，非法經營數額共計人民幣5億餘元。

此外，2016年10月起，廖英強還夥同其他人利用其參股經營的公司，在未取得中國證監會業務許可的情況下，開發銷售具有薦股性質的相關軟體，面向公眾提供有償證券投資分析、預測、建議，非法從事證券投資諮詢業務，非法經營數額共計人民幣3,000餘萬元。

報導稱，上海第二中級人民法院將擇期公開開庭審理此案。但報導並未提及，遭提起公訴的14人當中究竟台灣人有幾人。

去年7月9日仟和億遭上海警方搜查，當時曾傳出有12名台灣分析師與名嘴被捕。根據上海市公安局經濟犯罪偵查總隊去年7月15日發布的訊息，廖英強與三名台灣分析師共計八名犯罪嫌疑犯遭依法刑事拘留。