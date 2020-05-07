中國30專家衝頂 為珠峰「量身高」

2020珠峰高程測量進入登頂測量階段，30多名隊員6日從海拔5200米的大本營出發，開啟珠峰高程登頂測量。如果成功，這將是中國專業測繪人員首次登頂珠峰測高。

新華社報導，國家體育總局登山運動管理中心副主任王勇峰介紹，此次測量登山隊由專業登山運動員和自然資源部第一大地測量隊（簡稱國測一大隊）的測繪人員構成。他們將攜帶GNSS（全球衛星導航系統）接收機、重力儀、雪深雷達、氣象測量儀器和覘標到達頂峰進行測量作業。

王勇峰說，測量登山隊從今年1月12日起在北京開始集訓。4月5日，測量登山隊抵達珠峰大本營，進行高海拔適應性拉練，最高曾抵達海拔7400米高度；期間，他們接受了體能、技術、登山理論等方面的系統訓練。在珠峰大本營期間，他們還對頂峰測量儀器的使用進行了訓練。

國測一大隊隊長李國鵬說，大量前期準備工作確保了此次珠峰高程測量任務能夠按計劃進行，今年將力爭實現測繪隊員與登山隊員首次一同登頂的目標。

「心情非常激動，信心很足，一定儘自己最大努力，確保完成任務。」國測一大隊隊員王偉說。

文匯報報導，攀登珠峰要克服一系列天氣、地理地勢和個人身體反應的困難，是一項具有一定風險的任務。為珠峰「量身高」為什麼一定要人登頂測量？是否可以用無人機或機械人代替？相關測繪專家表示，專業測繪隊員登頂，可使測量數據更可靠、更具說服力。而目前的技術手段尚無法確保測量型無人機或機械人在峰頂作業。

2020珠峰高程測量的核心是精確測定珠峰高度，測量成果可用於地球動力學板塊運動等領域研究。精確的峰頂雪深、氣象和風速等數據，將為冰川監測、生態環境保護等方面的研究提供第一手資料。