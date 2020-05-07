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深圳公廁被蓋私宅 遭查封拍出2千萬

世界日報 / 中國新聞組／北京7日電

一名網友5日在阿里拍賣平台上拍得了「深圳市龍崗區布吉鎮上李朗村私宅房產」，該房產建築面積為1406.63平方米，成交價為20343447.34元。但這處小產權2002年建成，卻建在一處公廁之上。村民集體稱該房產私占集體土地，將保留對私宅返還或補償的追索權利。

證券時報報導，家住深圳市福田區國城花園的吳子凡，因為欠款未還，名下位於深圳市龍崗區布吉鎮上李朗村私宅房產遭查封、拍賣。

上李朗村位於龍崗區布吉鎮，由於住宅密集，規劃較差，是深圳房價價格窪地，近年來深圳大力推進舊改，住宅價格持續上漲，讓村中住宅也變得前景誘人。

拍賣信息顯示，該住宅為村民住宅登記，土地所有權來源為集體所有，屬於私人建房，根據《深圳經濟特區處理歷史遺留違法私宅若干規定》處理結果進行登記，未經檢驗、消防驗收。也就是說該處房產是歷史遺留違法私宅。

公開拍賣的上李朗村私宅，前身為村中公廁，共有兩層，約100平米，使用的是村集體土地。業主在沒有和上李朗村公司協商一致的情況下，就拆毀村公廁，2002年建成該建築物。

上李朗村認為，這部分私宅產權存在爭議，福田區法院在沒有履行告知公眾產權爭議前提下公開拍賣，容易造成產權爭議更加複雜化。不過上李朗村股份公司沒有阻止拍賣，拍賣還是如期完成。

除了被拆毀的公廁占地存在糾紛，上李朗村股份公司還稱，私宅建築佔地面積約220平方米，超出原村公廁面積約120平方米，超出部分為村集體土地，超出用地部分未向上李朗村公司繳納補償費用，或者返還實際建築物。

上李朗村稱將保留對該私宅建築超面積部分返還或補償的追索權利。

深圳 建築 北京

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