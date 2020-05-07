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中國團隊研發武漢肺炎疫苗 在猴類實驗成功

中央社 / 台北7日電

中國科研團隊6日在「科學」（Science）雜誌發表研究成果，指3月起研發的新冠（武漢肺炎疫苗在恆河猴體內「具有安全性」。中國國家藥品監督管理局已於4月13日准許進行疫苗臨床研究。

澎湃新聞報導，這項以「SARS-CoV-2病毒滅活疫苗的快速開發」為題的研究，是由中國醫學科學院醫學實驗動物研究所秦川團隊領軍，由中國食品藥品檢定研究院、中國疾病預防控制中心傳染病預防控制所等單位及藥廠參與。

根據報導，研究團隊先從11名武漢肺炎患者（內含5名重症患者）的支氣管肺泡灌洗液中，分離出多個病毒毒株，這些毒株在一定程度上，代表了目前正在流行的病毒種群。

之後，研究團隊先開發出一種疫苗，在幼鼠、成鼠和非靈長類動物中，均可誘導病毒特異性中和抗體產生，代表這一疫苗對全球傳播的武漢肺炎病毒毒株，都可能有潛在的中和能力。

接著，研究團隊便利用恆河猴做實驗，在實驗第0、7和14天接種不同劑量的疫苗。抗體在第2週後被誘導出來，且在第3週繼續增加。團隊於是在第22天進行攻毒。結果顯示，恒河猴肺部組織的病理變化顯著減小，病毒載量也顯著下降。

其中，接受高劑量注射的4隻恆河猴，在攻毒後的第7天，咽喉、肛門和肺部都未檢測到病毒。中劑量組則檢測到部分病毒。

此外，研究團隊發現，所有接種疫苗的恆河猴，均未發現發燒和體重減輕現象，且食慾和精神狀態都保持正常。而到實驗第29天，這些恆河猴的肺、心、脾、肝、腎和腦在內的各種器官組織，沒有引起顯著的病理學特徵。

根據報導，研究團隊以此作出結論，指疫苗在恆河猴中「具有安全性」。

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