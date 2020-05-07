陝西79歲癱母 被兒活埋廢墓穴

陝西省榆林市靖邊縣馬姓男子疑因不想照顧癱瘓在床的79歲老母親，日前將母親抱上人力車後拉到一處廢棄墓穴裡活埋，並用黃土封住。馬妻找不到婆婆報警，警方趕往墓穴救援，挖出被埋兩天仍在虛弱呼救的馬母，送醫救回一命。警方已將馬男以涉嫌故意殺人罪刑拘。

華商報報導，網傳消息稱，陝西省榆林市靖邊縣一名男子日前將79歲高齡、癱瘓在床的母親活埋進一個廢棄的墓坑內，引發關注。警方介入調查，馬男坦承將母親活埋進墓穴裡。馬母得以獲救有兩個關鍵，一是兒媳不袒護丈夫報警，二是馬男用黃土封住穴口時未用腳踩瓷實，使得馬母的呼救聲能穿透黃土，讓警方及時將她救出。

報導指出，5月3日晚上11時許，馬男的妻子張女到靖邊縣新莊派出所報警稱，她的婆婆王某芳於5月2日晚上8時許被58歲的丈夫馬男從家中用人力車拉走，3日凌晨2時許，丈夫一人回到家中稱已將母親送到靖邊縣新車站，雇用了一輛麵包車送往甘肅省慶城縣親戚家中，但她和家人到車站尋找未果，馬男也在當天凌晨4時左右出走失聯。

警方立即調取相關監控，5日上午11時許找到馬男，馬男仍堅持已將母親送往慶城縣的親戚家中，因警方到親戚家中未尋獲馬母，且馬男言辭閃爍，神色慌張，進一步訊問後，馬男才坦承，2日晚上8時許，他用人力車把母親拉到靖邊縣萬畝林某處，見四處無人後，就找了一處廢棄墓坑將母親倒進去用土埋了。

警方立即趕往該墓坑，中途聽見隱約的呼救聲，經全力挖掘，將墓坑內仍有生命徵象的馬母救出並送醫。警方說，馬母在暗無天日的墓穴內度過了幾天，救出時有些頭腦不清，可能是缺氧，但經過醫院救治現在能溝通交流能配合警方談話。

警方表示，馬母是靖邊人，因第二任丈夫是甘肅人，戶籍遷過去了，後來又回靖邊居住。馬母原本和二兒子居住，但二兒子去年生病無力照顧，轉由大兒子馬男照顧，可能是照顧的嫌煩了，就做出這樣的事情。「嫌疑人泯滅人性，有違道德倫理，讓人難以接受。」靖邊縣副縣長、公安局局長楊利軍表示。