洗腦？ 武大女博控夫「光」兒治病錢

武漢大學法學院女博士生陳優麗與武漢大學中南醫院博士生沈軍發生婚外情。陳優麗指控，她遭沈軍夫婦PUA（對異性誘騙洗腦）簽下承諾書，為沈妻在上海購置房產換取離婚為由，騙走兒子的治病錢人民幣90萬元（約12.6萬美元）。警方已介入調查。沈軍則否認指控。

澎湃新聞報導，38歲的陳優麗於2019年2月和兒子小貝在英國旅行時，小貝因疑似自身免疫性腦膜炎突發癲癇、昏厥送醫，因此結識主動向她提供幫助的沈軍。已婚的沈軍自稱是武漢大學和劍橋大學聯合培養的醫學博士生，願跟著陳優麗照顧孩子，沈軍的關心使她「就像一個溺水的病人抓住了讓孩子活下去的唯一希望」，兩人發展出婚外情。

2019年4月，沈軍當時的妻子張女聯繫上陳優麗，表示答應讓沈軍和陳優麗在一起，但前提是需為她和女兒在上海購買一處房產。2019年5月9日，沈軍向陳優麗和張女寫下「承諾書」承認出軌，兩人願為沈妻及女兒在上海買房，支付首付200多萬、每月房貸外加撫養費。陳優麗稱自己前後支付共計120萬元，沈軍多次強調「我以後會慢慢還你的」。

報導指出，2019年8月29日，沈軍和張女離婚。同年9月2日，沈軍與陳優麗註冊結婚後去了英國。陳優麗表示，婚後，沈軍常打她、對她在精神上和性行為上表現出主導行為，例如「我要你時刻記住了，我是你的主人，是你的皇上，也是你的老公，你得聽話」，有時還要她跪下來，用腳去踩她的臉。

陳優麗稱，2019年10月25日，沈軍的前妻繼續向她索要此前承諾的「欠款」時，她開始「徹底清醒，意識到沈軍並不是真的愛我和小貝」；加上沈軍與她相戀後頻繁借錢，她懷疑沈軍騙婚騙財產，於是向武漢市關南派出所控告沈軍及其前妻敲詐勒索她與兒子的救命錢。陳優麗並稱，她多次被沈軍打壓、辱罵，「不停的自殘」，經醫師診斷為「抑鬱狀態」。

2020年3月24日，陳優麗為病重的小貝發文籌款，文中稱小貝大小便失禁、腦萎縮嚴重，失語，記憶也沒有了。她也自今年4月5日起發表微博控訴沈軍，向沈軍討回小貝的救命錢。

針對陳優麗的控訴，報導引述沈軍表示，是陳優麗惡意捏造，已委託律師要求陳優麗刪除網絡文章。沈軍前妻張女則尚未對此事回應。

武東湖新技術開發區分局工作人員4月30日則稱，沈軍已向陳優麗退還了30萬。