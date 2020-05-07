粵女夥情人殺夫 偽造自殺被偵破

廣東揭陽市榕城發生一起女子夥同情夫謀殺親夫後偽造自殺現場的案件，警方在20小時內偵破。

南方都市報報導，5月2日晚上11時33分，榕城區梅雲派出所接110指令：劉先生報警稱，有一村民倒在榕城區梅雲厚洋田尾村出租屋內，疑似沒有生命特徵。經初步調查，死者熊某文（男，42歲，貴州省金沙縣人）倒在自家床上，已無生命特徵。

據死者妻子劉某彤反映，當天她因錢財問題與死者熊某文發生過不愉快，但雙方沒有動手，熊某文說過「做人沒意思」之類的話，接著把家中兩罐液化石油氣從廚房搬到臥室內，懷疑丈夫熊某文是開煤氣自殺。

5月3日下午5時許，揭陽市、榕城區兩級法醫工作人員對死者熊某文屍體進行解剖，經初步鑑定，死者符合口鼻部遭異物阻塞引起機械性窒息死亡特徵。經提取案發現場有關生物檢材進行檢測，發現是死者妻子劉某彤所留。

據劉某彤交代，案發當晚，她與熊某文在出租屋內。劉某彤偽稱害怕熊某文發酒瘋，要求對其捆綁雙手。熊某文答應後，被劉某彤用布繩捆住雙手。隨後，劉某彤讓守候在門外的情夫覃某軍進屋，並讓覃某軍坐在熊某文的身上將其控制，劉某彤則用被子摀住熊某文的鼻子及嘴巴10多分鐘，直至熊某文窒息死亡。

作案後，兩人合力將熊某文抬上床，同時將兩罐液化石油氣移入臥室，並對殺人現場進行清掃，偽造熊某文煤氣自殺的假象後離開。

案發後，覃某軍畏罪潛逃，辦案民警對其緊追不捨，同時對其可能的落腳點進行24小時蹲守，終於5月3日下午7時許，在榕城區東陽街道山東圍村一出租屋將其抓獲歸案。